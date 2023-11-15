حلف الناتو يطور أسطوله بالجيل الجديد من طائرات القيادة والسيطرة

قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجديد أسطول طائرات الاستطلاع الراداري لديه بعد أن وافق الحلفاء على شراء ست طائرات من طراز "بوينج إي-7 إيه ويدجتيل" اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تدخل هذه الطائرات في الخدمة بحلول 2031 على أقصى تقدير.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "طائرات القيادة والسيطرة مهمة للدفاع الجماعي للناتو" وأضاف:" أرحب بالتزام الحلفاء بالاستثمار في القدرات المتطورة".

وأضاف أن "هذا الاستثمار في أحدث التقنيات يظهر قوة التعاون الدفاعي عبر الأطلسي بينما نواصل التكيف مع عالم غير مستقر."

يذكر أن حلف الناتو لم يعلق على التكلفة الدقيقة لهذه الخطوة عندما تم توجيه سؤال إليه عن ذلك، إلا أن أرقام الحكومة البريطانية قدمت مؤخرا بعض المؤشرات، حيث قدرت عملية الشراء المقررة لثلاث طائرات لقواتها الجوية بقيمة 1.89 مليار جنيه استرليني (2.35 مليار دولار).