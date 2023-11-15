جيش الاحتلال يفتش بعض مباني مستشفى الشفاء بحجة تحرير المحتجزين

قال شهود عيان من مسئولي الصحة الفلسطينية والأطباء في مستشفى الشفاء إن القوات الإسرائيلية تقوم بتفتيش قبو أحد مباني المستشفى وقبو آخر يُستخدم كقسم للأشعة، فضلا عن تواجد عناصر منها في أقسام ومبان معينة من مجمع المستشفى منها مبنيي الجراحات والطوارئ.

جاء ذلك تزامنا مع تصريحات رسمية من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة CNN زعم فيها أن الهدف الرئيس لعملية الاقتحام هو الإفراج عن بعض المحتجزين.

وبعد مرور أربع ساعات تقريبا من اقتحام المستشفى لم يعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على أي شيء بما في ذلك الأسلحة والمحتجزين.

كما أكد المسئولون الفلسطينيون أن الاقتحام الإسرائيلي تم بدون أي رد فعل من قبل المتواجدين بالمستشفى من النازحين والطواقم الطبية والجرحى والمرضى، مما يضعف الرواية الإسرائيلية التي تستند إلى معلومات مزعومة عن وجود أسلحة في المستشفى.

وتشير المعلومات الواردة من المستشفى إلى انقطاع الاتصالات عنها تماما منذ الاقتحام، مما يعجز العالم عن معرفة تفاصيل ما يجري بالداخل.