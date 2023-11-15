الكونترباص الرحال أولى فعاليات احتفالية مدرسة الفنون بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي الاحتفالية السنوية لمدرسة الفنون غدا الخميس، وتبدأ أولى الفعاليات بعرض "الكونترباص الرحال" ويقدمه كورال أطفال مكتبة الإسكندرية بمصاحبة أوركسترا المكتبة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويقام العرض الأول الساعة 10 ونصف صباحًا وهو عرض مخصص لطلبة المدارس ومن المتوقع حضور 1300 طالب من عدة مدارس.

ويلي العرض افتتاح معرض "الورشة إبداعات الطفل والنشء" في دورته الرابعة عشر، على أن يكون الافتتاح الساعة 12 ظهرًا بقاعة المعارض الشرقية بالمكتبة، ويتضمن المعرض أعمال فنية نفذها أطفال ونشء ما بين 5 سنوات وحتى 18 سنة، وقد شاركوا في أنشطة مدرسة الفنون المختلفة والتي أقيمت على مدار عام 2023.

وفي نهاية اليوم سيتم إعادة عرض "الكونترباص الرحال" الساعة 7 مساءً وسيكون العرض مخصص للجمهور.