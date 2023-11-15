السفيرة نبيلة مكرم تشارك في الاحتفال بالذكرى 75 على إنشاء الاتحاد العالمي للصحة النفسية

تشارك السفيرة نبيلة مكرم مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء موسسة "فاهم" للدعم النفسي، في الحدث الخاص الذي ينظمه الاتحاد العالمي للصحة النفسية (WFMH)، بعد غد الجمعة بجنيف؛ للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في عام 1948 بعنوان "75 عامًا من المناصرة للصحة النفسية: الإنجازات والتحديات والمستقبل".

ويشهد الحدث مشاركة السفيرة نبيلة بكلمة رئيسية فى الاحتفالية الخاصة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الاتحاد العالمى للصحة النفسية، حيث تستعرض خلال كلمتها التجربة الشخصية مع المرض النفسى التى أثمرت عن إنشاء مؤسسة فاهم للدعم النفسى، وهى أول مؤسسة من نوعها فى مصر والوطن العربى متخصصة للتوعية وكسر وصمة العار عن المرض النفسى.

كما تتناول الكلمة اهتمام القياده السياسية بملف الصحة النفسية، وتوقيع المؤسسة للعديد من البروتوكولات مع وزارات الدولة، ومنتدى شباب العالم، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والعديد من الشراكات مع مختلف الجهات.

كما يتم الاحتفاء بانتخاب "مكرم" نائبة رئيس الاتحاد لمنطقة شرق المتوسط، وممثلة الاتحاد لدى المنظمات الحكومية بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التابعة لها.

وعلى مدى السنوات الـ 75 الماضية، عمل الاتحاد العالمي للصحة النفسية، في مجال مناصرة الصحة النفسية من منطلق مبادئ المواطنة العالمية، والعدالة، وتوعية المتخصصين والعامة.

وعند تأسيسها في عام 1948، أكدت WFMH على الحاجة إلى العمل على محاور تخصصية مختلفة، كان هناك أيضًا تركيز على تدريب الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وغيرهم حتى تكرس مهاراتهم لإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية وتطبيق النتائج الاكلينيكية على القضايا الاجتماعية على نطاق أوسع.

وكذلك حث الجمعيات والمؤسسات الوطنية للصحة النفسية، بما في ذلك الجهات المتخصصة، على التعاون مع حكوماتها ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لتصبح الصحة النفسية والرفاهية أولوية لنا جميعًا.

‏WFMH هي أقدم منظمة لمناصرة الصحة النفسية و تتمتع بوضع استشاري خاص مع الأمم المتحدة منذ عام 1963 وتدعم التعاون مع منظمة الصحة العالمية.