رشاد العليمي يؤكد الالتزام بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفين فاجن، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن "اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع اليمني وجهود الأشقاء والأصدقاء لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن "ودعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والوسيطين الأمريكي، والأممي الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعها انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، إلى موقف المجلس والحكومة المنفتح على جميع المبادرات من أجل وقف الحرب، وإحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.

واتهم رئيس المجلس "مليشيات الحوثي بالتعنت المستمر من إزاء تلك الجهود، بما في ذلك استمرار رفض تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات".

وبدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، الأسبوع الجاري، جولة جديدة في دول الخليج، للدفع بالجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ نحو 9 سنوات.