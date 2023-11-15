قوات مالي المدعومة من روسيا تستعيد مدينة كانت معقلا للمتمردين الانفصاليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعاد جيش مالي المدعوم من المرتزقة الروس، مدينة بشمال البلاد والتي كانت معقلا للمتمردين الانفصاليين على مدار العقد الماضي.

وقال القائد العسكري اسيمي جويتا، في بيان على منصة إكس، المعروفة سابقا بتويتر، إن قوات الأمن سيطرت على كيدال بعد أسابيع من الهجوم على المدينة الصحراوية.

وأضاف: "جرى تنفيذ هجوم قبل أيام قليلة باتجاه كيدال وتكبد أعدائنا خسائر كبيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يتسن على الفور الاتصال عبر الهاتف بمتحدث باسم ائتلاف للمتمردين يعمل في المنطقة للتعقيب.

وقاتل جنود مالي، بمساعدة من مقاتلين من مجموعة فاجنر ذات الصلة بالكرملين، متمردين من عرقية الطوارق لأسابيع في محاولة لاستعادة كيدال.

وكانت المدينة، وهي مركز عسكري سابق خلال الاستعمار الفرنسي، بمثابة نقطة انطلاق لحركات انفصالية مختلفة منذ نالت البلاد الاستقلال في 1960.

وقال الجيش الذي أطلق هجومه في أغسطس الماضي في خرق لاتفاقية سلام موقعة في الجزائر بين الحكومة والمسلحين في 2015، إنه نفذ غارات جوية على أهداف إرهابية.