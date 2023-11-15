محافظ كفر الشيخ: إزالة 18 حالات تعد على أملاك الدولة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 18 حالات إزالة تعد اليوم الأربعاء، بمراكز كفر الشيخ والحامول مطوبس ومسير والرياض على مساحة 1850 مترا، تعد على أملاك الدولة.

ولفت نور الدين، إلى تسليم الأرض خالية بعد إزالة التعديات، لجهة الولاية (ري - صرف).

وأضاف أن جملة ماتم إزالة 906 حالات تعد على مساحة 304 آلاف متر بكفر الشيخ، خلال الموجه 21، مؤكدا أن الحملة مستمرة، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد أن الحملات مستمرة ولن نتهاون في تنفيذ القانون على الجميع، مشيرا إلى أن الازالة تتم من المهد.