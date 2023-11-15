المؤبد لشخص متهم بقتل جاره بسبب «قرنين فول» بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد على المتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية بسبب قطف نجله "قرنين فول" من حقله بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

ويذكر أن المحكمة قررت إيداع المتهم بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما لمتابعة حالته النفسية وإعداد تقرير بذلك ورفعه للمحكمة، بناء على طلب دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3847 لسنة 2023 مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 223 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "س. ع. ع"، 40 سنة، مبيض محارة، مقيم الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه وليد محسب محمد محسب الخضراوي، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه وأعد لتنفيذ مآربه السلاح الأبيض، وما أن ظفر به بأرضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض في وجهه، موجهًا له طعنة استقرت بصدره فحاول المجني عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المهتم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "سكين".