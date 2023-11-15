إسرائيل: إعادة تزويد شاحنات الأمم المتحدة المحملة بالبضائع لغزة بالوقود

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أنها ستسمح للشاحنات التي تحمل إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة بالتزود بالوقود، بعد تحذيرات من انهيار المساعدات الإنسانية.

وأعلنت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق "كوجات"، المسئولة عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، عبر منصة "إكس"، أنه سيتم تزويد الشاحنات التي نشرتها الأمم المتحدة بوقود الديزل عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

يأتي ذلك استجابة من إسرائيل لطلب من الحكومة الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن ممثلين للحكومة، أن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي توافق فيها إسرائيل على السماح بدخول الوقود إلى غزة، ووفقا للتقرير، فإن الديزل مخصص حصريا للشاحنات التابعة للأمم المتحدة وليس للمستشفيات.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن نقص الوقود في غزة قد يعطل بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية في الأيام المقبلة، ولم يعد من الممكن تفريغ البضائع وتوزيعها، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقف الرافعات والناقلات الشوكية.