القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك

أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 300 جندي ما بين قتيل وجريح.

وقال أستافيف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية والطيران، خمس هجمات من الفرق الميكانيكية الـ22 والـ24 للقوات الأوكرانية في منطقتي مالويلينيفكا وكليشتشييفكا".

وأضاف أستافيف "هزمت القوات الروسية العناصر والمعدات التابعة للفرقة الميكانيكية الـ30 في مناطق فاسيوكيفكا وكورديوميفكا"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

ولفت أستافيف إلى أن كييف تكبدت نحو 300 جندي ما بين قتيل وجريح في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى مركبتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.