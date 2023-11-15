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مسئول أممي: المجزرة في غزة تصل لمستوى رعب جديد كل يوم

وكالة وفا
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 8:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 8:34 م

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن "المجزرة في غزة تصل إلى مستوى جديد من الرعب كل يوم"، ولا يمكن السماح لهذا الوضع بالاستمرار.

وأضاف غريفيث في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن "المستشفيات في غزة تعرضت للهجمات الإسرائيلية، وتسببت في موت الأطفال الخدج، وحرمت الناس من الاحتياجات الأساسية".

وتابع: "المجزرة في غزة تصل إلى مستوى جديد من الرعب كل يوم، والعالم يراقب ذلك بصدمة، لا يمكن السماح لهذا الوضع بالاستمرار".

وطالب بزيادة عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة في جميع أنحاء غزة، داعيا الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي.

وشدد على ضرورة "قبول وقف إطلاق النار الإنساني في غزة، ووقف الأعمال العدائية".


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