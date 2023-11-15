خاص - سوار الغيني: المفاوضات مازالت مستمرة مع الزمالك بشأن نقل مباراتنا للقاهرة

قال دورا المامي المتحدث الرسمي باسم فريق سوار الغيني، إن المفاوضات مازالت جارية مع إدارة الزمالك بشأن نقل مباراة الفريق إلى القاهرة بدلا من إقامتها في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره سوار الغيني يوم الثالث من شهر ديسمبر القادم، على ملعب بواكي في كوت ديفوار، في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الفريق الغيني في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: "لم نتوصل إلى اتفاق نهائي مع الزمالك بشأن المباراة حتى الآن، ولكن المفاوضات مازالت مستمرة وقد يتم حسمها خلال الساعات القادمة".

وتابع: "الزمالك قدم اقترح لنا بشأن استضافته للمباراة بدلا من إقامتها في كوت ديفوار، والإدارة لا تمانع ولكن هناك بعض الطلبات يتم مناقشتها حاليا".

وأتم:" الملاعب في غينيا لا تتوافق مع متطلبات كاف من أجل استضافة مبارياتنا في البطولة الإفريقية، لذلك قررنا لعب مبارياتنا في كوت ديفوار".