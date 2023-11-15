إيطاليا: وصول أكثر من 1300 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا

وصل أكثر من 1300 مهاجر من إفريقيا إلى جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية في البحر المتوسط، في غضون بضع ساعات، بعد فترة هدوء نسبي استمرت بضعة أسابيع.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1372 مهاجرا على الأقل، منذ الليلة الماضية.

وعلى متن واحد من القوارب، التي جاءت من تونس وليبيا، تكدس حوالي 400 شخص.

وذكرت السلطات أن المهاجرين يأتون من دول مثل سوريا ومصر وباكستان وبنجلاديش.

وتعتبر الجزيرة الصغيرة واحدة من مراكز الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، نظرا لأنها قريبة من الساحل الإفريقي.

ولكن استخدام قوارب، لا تكاد تصلح للإبحار، غالبا ما ينجم عنه حوادث مأساوية تودي بحياة كثير من المهاجرين.

يشار إلى أنه في مطلع سبتمبر الماضي، وصل أكثر من 5 آلاف مهاجر إلى الجزيرة في يوم واحد، ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأرقام بشكل كبير غير أن إجمالي 146 ألف شخص على الأقل سافروا إلى إيطاليا، بحرا، بدون أوراق رسمية، منذ يناير، بزيادة 60 ألفا، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.