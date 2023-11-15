الجيش الألماني يعلن تدريب نحو 8 آلاف جندي أوكراني

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قامت القوات المسلحة الألمانية وشركاؤها بتدريب حوالي ثمانية آلاف جندي أوكراني للدفاع عن بلادهم ضد المهاجمين الروس.

وقال اللفتنانت جنرال أندرياس مارلو، قائد قيادة التدريب الخاصة متعددة الجنسيات: "توقعي هو أننا سنكون قد دربنا حوالي 10 آلاف (جندي) بحلول نهاية العام في حوالي 200 وحدة تدريبية".

ويقع مقر الوحدة في شتراوسبرج بالقرب من برلين وتدير عمل بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والتي تم إطلاقها قبل عام.

وتقدم البعثة التدريب الأساسي والتخصصات المختلفة مثل المسعفين والقناصة وأطقم الدبابات من خلال تدريب أفراد القيادة العسكرية.

وقال مارلو إنه مع تقدم الحرب تغير التركيز على التدريب، مشيرا إلى التحول من العمليات الدفاعية إلى العمليات الهجومية.

ووفقا لبيانات سابقة، لا يزال نقص المترجمين بسبب المتطلبات الأمنية المعقدة يمثل مشكلة.

وأكد مارلو أن الجيش الألماني نفسه استفاد أيضا من التدريب واكتسب المعرفة حول الحرب الروسية. ووصف تدريب الأوكرانيين بأنه أخذ وعطاء وأشار إلى خبرة الأوكرانيين الواسعة في حرب الطائرات المسيرة.

ووفقا لمعايير الجيش الألماني، فإن وقت تدريب الأوكرانيين قصير. ومع ذلك، لديهم أيضا جداول زمنية أقصر في بلدهم خلال الحرب.