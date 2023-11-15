بيكهام متغزلا في ميسي: هدية للدوري الأمريكي ومصدر إلهام للأجيال القادمة

كشف ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أن تعاقد فريقه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي كان بمثابة الهدية للولايات المتحدة والدوري الأمريكي.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في حديث أدلي به على هامش فعاليات كأس العالم للكريكيت اليت تقام في بومباي قائلا: «عندما يخبرني أحدهم أن ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدق ذلك حتى الآن».

وأضاف الإنجليزي الدولي السابق قائلا: «بصفتي مالكا للنادي، أنا فخور جدا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن الإتيان بليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأمريكي لكرة القدم».

وأختتم بيكهام حديثه قائلا: «شخصا مثل (ميسي) يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا وجوده في الفريق. بالطبع، ونريد أيضا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة».

وانضم بطل كأس العالم بقطر 2022 إلى صفوف نادي انتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حربعقد لمدة موسمين، ونجح صاحب الـ36 عاما في قيادة الفريق الامريكي لتحقيق لقب بطولة كأس الدوريات وهي البطولة الاولي في تاريخ النادي الذي تأسس سنة 2018.