فان دايك: قادرين على الاستمرار في تحقيق الانتصارات

أشار فيرجيل فان دايك، قائد نادي ليفربول، أن فريقه قادر على تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ليفربول تمكن من الفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وجعل هذا الفوز ليفربول في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر. وسيواجه ليفربول مانشستر سيتي عقب نهاية فترة التوقف الدولي مباشرًة في قمة الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عبر موقع ليفربول الرسمي: "نحن بحاجة إلى رؤية، نحتاج إلى القليل من الحظ، لا نحتاج إلى إصابات ونحتاج إلى الاتساق".

وأضاف: "بشكل عام، كان أدائنا جيدًا هذا الموسم، لكن الموسم لم يتحدد في نوفمبر، وقد يكون هناك الكثير من التقلبات والمنعطفات، نعلم جميعًا ذلك".

وأوضح: "لديك كل هذه التطلعات والأحلام والأهداف قبل الموسم وتريد المنافسة حتى النهاية في كل مسابقة نشارك فيها. هذا هو الحال بالتأكيد في بداية الموسم ثم تتطور على مدار الموسم".