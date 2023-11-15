قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسي ومدير برنامج كارنيجي للشرق الأوسط، إن الجميع يشعر بانكسار في قلوبهم، والألم لكل ما يحدث في قطاع غزة من مأساة إنسانية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة له عبر «زووم» لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أنه عند النظر إلى مقاومة الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، يتضح صموده أمام العديد من الخطط للتآمر عليه سواء استيطان، تهجير، إلغاء القضية، نكبة في 48، مشددا على أن هذا الصمود لا يُفسر بالمقومات المادية ولكن بالشق المشاعري أيضا.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تقدم كل ما في وسعها تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك الموقف المتضامن قيادة وشعب من قبل دولة الأردن، منوها بأن التضامن العربي هو من وفر حاضنة لبقاء وصمود الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه عندما تُنزع الإنسانية من فرد أو مجموعة من الأفراد أو شعب بأكمله، فهذا الأمر هو بمثابة فتح الباب أمام جرائم الحرب التي تحدث يوميا من الاحتلال، ومن ثم لا يعنيه من يسقط سواء الأطفال والنساء أو المسنين، موضحا أن دولة الاحتلال توجه الآلة العسكرية للقتل وتطلق العنان بانفلات أخلاقي كامل ودون إعادة نظر أو تفكير للموقف.

وعلق على تصريحات يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إن قواته تحارب «حيوانات بشرية»، أوضح: «هذه التصريحات تفتح الباب لمسائلة إسرائيل عن جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها في غزة، وهو ما ينطبق على تصريحات الوزير الإسرائيلي بإمكانية قصف غزة بقنابل نووية، والتي تعد اعتراف بامتلاك إسرائيل لسلاح نووي، ومن ثم ملاحقتهم والتحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة».