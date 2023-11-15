الإسكندرية: إزالة 50 تعديا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 21

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أكد المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، إزالة 50 تعديا خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة تعديات أملاك الدولة بأحياء غرب والجمرك ومنتزه أول وثان وبرج العرب ووسط وشرق وحي عامرية ثان.

وأضاف الفولي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن حي عامرية ثان أزال 11 تعديا ، وحي شرق 7 تعديات ووسط 5 تعديات ومنتزه أول وثان 11 تعديا، وغرب والجمرك 10 تعديات.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد.

وكلف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة الثالثة من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 21، مستمرة بشكل يومي لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة.