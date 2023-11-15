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تزامنا مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة، نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر منصة X تدوينة بعيدة تماما عن السياسة والحرب والأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية.

قال بايدن: لا يزال سلفي (دونالد ترامب) والعديد من أعضاء الحزب الجمهوري ينكرون أن تغير المناخ يمثل مشكلة.

وأضاف: إن أي شخص ينكر عمدا تأثير تغير المناخ يحكم على الشعب الأمريكي بمستقبل خطير للغاية.

هذه التدوينة المفاجئة أثارت ردود فعل متباينة عبر منصة X جاءت معظمها تهكما على بايدن ولمطالبته بالتحرك الفوري لوقف سفك الدماء في غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه اطلع على معلومات تؤكد استخدام حماس لمستشفى الشفاء.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن ناقش نتنياهو حول احتمالات إطلاق سراح المحتجزين ومنهم بعض من أصحاب الجنسية الأمريكية، بعد اقتحام مستشفى الشفاء، ملمحا إلى احتمالية استخدام المستشفى كمقر لإخفاء المحتجزين.

وحملت حركة حماس بايدن المسئولية عن أي خروقات تحدث في مستشفى الشفاء بعد اقتحامها بسبب توفير واشنطن غطاء سياسيا لهذه الخطوة من إسرائيل.