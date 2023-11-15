توقعات بحصول بولندا على تمويل معلق من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2023

من المتوقع أن تحصل بولندا على بعض التمويل المعلق من الاتحاد الأوروبي للبلاد، بحلول نهاية العام، حيث يستعد زعيم المعارضة دونالد توسك لتولي رئاسة الوزراء في البلاد.

وذكر مصدر مطلع أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعتزم خلال الأسابيع المقبلة، التوقيع على طلب من قبل الحكومة القومية في بولندا، للاستفادة من جزء من حوالي 2.8 مليار يورو(3 مليارات دولار)، في صورة معونات، مخصصة لدعم الدول الأعضاء في التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بسبب سرية المحادثات، أنه بمجرد تأكيد وزراء المالية قرار المفوضية خلال اجتماع مقرر في الثامن من ديسمبر المقبل، ستتمكن وارسو من الاستفادة من شريحة تبلغ حوالي 550 مليون يورو في تمويل مسبق، غير خاضع لشروط.

وسيكون الوصول إلى الأموال، في غضون أيام من تولي توسك منصبه.

وكان رئيس الوزراء السابق، ورئيس المجلس الأوروبي السابق، توسك، حقق فوزا مضطربا، في الانتخابات البولندية التي جرت الشهر الماضي، ووضع خططا مع أحزاب المعارضة للإطاحة بحزب "القانون والعدالة" الوطني ، بعد ثماني أعوام من السلطة.

وقال توسك إن أولويته هي استعادة العلاقات مع التكتل الأوروبي، الذي حجب التمويل بسبب مخاوف تتعلق بتآكل المؤسسات المستقلة في بولندا، وبسيادة القانون.