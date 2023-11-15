قرينة الرئيس التركي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة دون شروط

شاركت أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في قمة قلب واحد من أجل فلسطين التي استضافتها في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول، بمشاركة زوجات رؤساء الدول والحكومات والممثلين الخاصين من العديد من بلدان العالم.

وأشارت أمينة أردوغان، في كلمة ألقتها خلال القمة، إلى أنهم لم يجتمعوا اليوم للحديث عن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة التي أعلنت انتهاء العام الدراسي رسميا لاستشهاد العديد من الطلاب.

وأضافت: "اليوم، فات الأوان على الأطفال الذين يواسون إخوانهم بالقول "لا تخافوا، سنموت قريبا"، والذين لا يعرفون مكانا أكثر أمانا من التابوت. لقد فات الأوان من أجل الأطفال الذين وجهم إليهم سؤال "ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟" فقالوا "نحن الأطفال الفلسطينيين، لا يمكننا أن نكبر".

وتابعت: لم نجتمع اليوم لتذكر الأطفال الذين يلعبون ألعاب الهروب من القنابل وحمل الجرحى على النقالة وحفر الأنقاض والاستشهاد.

وأكدت قائلة: "نحن هنا اليوم لندعو إلى وقف إطلاق النار دون أي شروط أو أي شيء آخر".