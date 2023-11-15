إسعاف الشرقية يبدأ تدريب طلاب الامتياز بالمعهد الفني الصحي تمهيدا للعمل الميداني

بدأ إسعاف الشرقية فعاليات تدريب طلاب الامتياز بالمعهد الفني الصحي بالزقازيق، شعبة رعاية حرجة وطوارئ؛ لتكون لديهم القدرة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمرضى والمصابين في الحالات الطارئة وتوفير الإسعافات الأولية الفعالة.

وأشار بيان صادر عن مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، إلى أن التدريب يأتي بهدف تمكين طلاب الامتياز من الانضمام إلى فرق الإسعاف والطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث يتم تنفيذ هذا التدريب لمدة 6 أشهر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، بهدف تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للعمل في مجال الرعاية الصحية،

ويتضمن البرنامج التدريبي فهم أساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإصابات المختلفة، والتعرف على الإصابات الشائعة، والتعامل مع حالات الصدمة والنزيف، وتقديم الإسعافات الأولية للحروق والكسور والجروح، والإنعاش القلبي الرئوي، وتوقف النزيف، وتثبيت الكسور والحروق والجروح، وغيرها من المواقف الصحية الحرجة، على أن يجمع البرنامج التدريبي بين التدريب النظري والعملي لضمان تطبيق الطلاب للمهارات المكتسبة في السيناريوهات الحقيقية.

فيما يتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات عملية لتحسين مهاراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة وممارسة الإسعافات الأولية بواسطة مدربين محترفين ومتخصصين من ذوي الخبرة في مجال الإسعافات الأولية،

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عباس، مدير إسعاف الشرقية، أن الهدف من هذا التدريب هو تمكين وتشجيع الطلاب على الانخراط في مهنة ذات طابع إنساني ومساهمة فاعلة في حفظ الأرواح وتقديم الرعاية الصحية للمرضي والمصابين، فالتدريب الشامل والعملي الذي سيحصلون عليه سيمنحهم الثقة والمهارات اللازمة للتفاعل مع الحالات الطارئة بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتنعكس إيجابيًا على مجتمعنا.