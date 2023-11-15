قوانين فلوريدا بشأن المتحولين جنسيا تدفعهم للخروج منها

في ظل إصدار حاكم ولاية فلوريدا ما أسماه "أيديولوجية التحول الجنسي"، جرى فرض قيود على الجهات التي يحق لها تقديم الرعاية الطبية للراشدين المتحولين جنسيا.



ويفكر ما نسبته 10% من المتحولين جنسيا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، الذين غادروا مدنهم أو ولاياتهم، المغادرة بسبب صدور قوانين جديدة تقيد حقوق مجتمع الميم، بينما يفكر ما نسبته 40% منهم في المغادرة وفقا لاستطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات “داتا فور بروجرس” ذي الميول اليسارية.



وتركزت المعركة الأمريكية حول حقوق المتحولين جنسيا، على القصر وحصولهم على أدوية تكبح البلوغ، وكذلك على الهرمونات والعمليات الجراحية، وحظرت فلوريدا ومعها 19 ولاية أخرى يحكمها الحزب الجمهوري، هذه العلاجات بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولكن فلوريدا اتخذت خطوة إضافية تختلف عن معظم تلك الولايات، عن طريق فرض قيود أيضا على الراشدين المتحولين جنسيا.



ودفعت هذه الإجراءات الكثير من الأشخاص إلى ترشيد تناول الاستروجين أو تخزينه، أو اللجوء للسوق السوداء للحصول عليه، أو السعي لجمع التبرعات لمغادرة الولايات التي فرضت القيود، إلى ولايات اتخذت مؤخرا إجراءات لحماية المتحولين.



وفي الربيع الماضي وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتس، وهو أحد الطامحين للمنافسة في انتخابات الرئاسة لعام 2024، مجموعة من أكثر القوانين صرامة في الولايات المتحدة، التي تركز على المتحولين جنسيا، وأشاد بالتشريعات ووصفها بأنها وسيلة في يد الولاية، “لتظل ملجأ للتعقل”.



وفي يونيو 2022 أصدرت وكالة إدارة الرعاية الصحية بولاية فلوريدا، تقريرا قالت فيه إن العمليات الجراحية والهرمونات وأدوية منع البلوغ، للمتحولين جنسيا من القصر تعد “تجريبية”، وهناك “احتمالات بحدوث تأثيرات ضارة منها على المدى الطويل”.



وفي أغسطس من ذلك العام، حظر المجلس الطبي للولاية، استخدام نظام التأمين الصحي، في الحصول على أدوية منع البلوغ، أو في العلاج الهرموني أو الجراحي للمتحولين جنسيا، من جميع الأعمار.



وفي أبريل الماضي وسعت الإدارة التعليمية في فلوريدا، الحظر الذي فرضته الولاية، على تدريس الهوية الجنسية والنوعية، قبل الفصل 12 الدراسي.