المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية: حماس تعمدت تحديد قواعدها في أماكن المؤسسات الإنسانية

قال المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، إن «حماس» تعمدت لأكثر من عقد من الزمان، تحديد مواقع قواعدها الرئيسية في الأماكن التي توفر فيها المؤسسات الإنسانية الرئيسية، بما في ذلك المستشفيات، المأوى والحماية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «لقد كنا واضحين وتحدثنا بشكل مباشر مع إسرائيل في لقاءات خاصة بأنه بات لزامًا عليها فعل المزيد، سواء بشأن تعاملهم مع المستشفيات أو مع أي جانب من أو جوانب الحملة».

وأكمل: «إن الخسائر في صفوف المدنيين وهذه الصور الرهيبة كثيرة للغاية، والسؤال هل سيكون هناك ضحايا؟ هذه حرب ضد عدو إرهابي لديه عزم وتصميم، ولكن يحب تحقيق الأهداف بطريقة تتسم بالحذر قدر الإمكان، في ظل الظروف الحالية لتقليل تلك الخسائر إلى حدها الأدنى»، وفقًا لوصفه.

وأشار إلى أن «الحرب مستعرة حول المستشفيات؛ لأنه المكان الذي تطلق منه عناصر حماس النار في محاولة للدفاع عن مواقعهم»، معقبًا: «ومع ذلك يتعين على إسرائيل أن تكون حذرة قدر الإمكان في التعامل مع تلك الظروف الحساسة والتي تتسم بالهشاشة».