علق القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم، على الفيديو الذي نشرته قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل مستشفى الشفاء، والذي ادعت فيه الكشف عن «مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات تكنولوجية» في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي التابع للمجمع.



وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء: «تمخض الجبل فولد فأرًا، تلك المسرحية الهزلية توقعناها منذ الأمس، وحذرنا كل المكونات الدولية وتواصلنا مع عدة دول لحماية شعبنا والمرضى والنازحين والأطقم الطبية من المجزرة التي يريد الاحتلال ارتكابها».



وافترض إحضار الاحتلال لتلك الأسلحة، خاصة أنه أعلن السيطرة على مواقع عسكرية في قطاع غزة والبقاء فيها لعدة أيام.



وأضاف: «لا يعقل أن نستخف بعقول الناس، من يريد أن يقاوم دولة بتلك القوة يضع كلاشينكوف بجوار جهاز رنين مغناطيسي!».



وتساءل: «ما الغريب في وجود لاب توب في غرفة الرنين المغناطيسي وبجوارها أقراص مدمجة CD؟! كلها أدلة سخيفة لا ترتقي لأن تكون مقنعة لأصغر طفل».



وأشار إلى أنهم تحدوا الاحتلال مرات عديدة، وأكدوا الاستعداد لاستقبال لجان محايدة لتفقد المستشفيات في غزة والتأكد من خلوها من أعمال عسكرية.



وحذر من أن الاحتلال لا يرغب في تحقيق أهداف حقيقية، وإنما يستهدف ضرب البنية المدنية في قطاع غزة لإجبار الناس على النزوح.



ولفت إلى أنه لا يستبعد أن يكون الكلاشنكوف تابعًا لأحد عناصر الشرطة الذين يعملون في المكان، معقبًا: «واضح أن العدو فشل مرة أخرى في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع، الهدف الأساسي ضرب البنية الأساسية وتحقيق الهدف للدخول إلى قطاع غزة».