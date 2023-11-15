إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء إطلاق صاروخ من غزة على منطقة كيسوفيم

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة وطفيفة بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخًا مضادًا للدبابات على جرافة عسكرية إسرائيلية من طراز D9 كانت في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من السياج في منطقة كيسوفيم حسبما نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء.