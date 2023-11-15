إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء إطلاق صاروخ من غزة على منطقة كيسوفيم

الأكثر قراءة
لماذا يستخدم أبو عبيدة لقب «المجاهد الشهيد» مع الرسول الكريم؟
مراسل معتمد لدي مجلس العموم يكشف سر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أجنبي تطاول لفظيا على فتاتين بجنوب سيناء
قبول دفعة جديدة من المتخصصين خريجى الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة.. تعرف على الشروط
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة وطفيفة بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخًا مضادًا للدبابات على جرافة عسكرية إسرائيلية من طراز D9 كانت في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من السياج في منطقة كيسوفيم حسبما نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء.