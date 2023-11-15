 إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء إطلاق صاروخ من غزة على منطقة كيسوفيم - بوابة الشروق
الأربعاء 15 نوفمبر 2023 8:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء إطلاق صاروخ من غزة على منطقة كيسوفيم

بترا
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 7:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 7:23 م

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة وطفيفة بعد أن أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخًا مضادًا للدبابات على جرافة عسكرية إسرائيلية من طراز D9 كانت في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من السياج في منطقة كيسوفيم حسبما نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك