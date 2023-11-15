ليبيريا شهدت جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين ويا وبوكاي

أدلى مواطنو ليبيريا، الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بأصواتهم اليوم الثلاثاء، في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي لاعب الكرة السابق جورج ويا، ومنافسه نائب الرئيس السابق جوزيف بوكاي.

وواجه الرئيس الليبيري الحالي جورج ويا، لاعب كرة القدم المحترف سابقا، نائب الرئيس السابق جوزيف بوكاي، الذي عمل في عهد رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف في الفترة من عام 2006 إلى عام 2018.

وتقدم ويا على بوكاي بفارق ضئيل للغاية في الجولة الأولى من التصويت التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، حيث حصل على أغلبية ضئيلة بلغت 43.83 % متقدما على بوكاي الذي حصل على 43.44%.

ومن المتوقع أن يستغرق إعلان نتائج انتخابات جولة الإعادة التي جرت اليوم عدة أيام.

وأشارت التوقعات إلى انخفاض نسبة الاقبال مقارنة بالجولة الأولى التي شهدت تنافس 20 مرشحا وتم خلالها أيضا انتخاب البرلمان.

وأرجع المراقبون زيادة الإقبال في الجولة الأولى والانتخابات البرلمانية لأن المرشحين للانتخابات البرلمانية غالبا ما يشجعون المواطنين على التصويت بحوافز مالية.

كما واجه ويا، الذي ينتمي إلى "التحالف من أجل التغيير الديمقراطي"، وبوكاي الذي ينتمي إلى "حزب الوحدة"، كل منهما الآخر في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، حيث فاز ويا في جولة الإعادة بنسبة 61.5% من الأصوات مقابل 38.5% لبوكاي.

وارتبط ويا، الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية، بالعديد من فضائح الفساد، ومع ذلك، فقد تمكن من الحصول على تأييد مهم بعد الجولة الأولى من التصويت، بما في ذلك من المنتقد السابق هنري كوستا، الذي نظم احتجاجات كبيرة ضد الحكومة في عام 2020.

وخلال مسيرته الكروية، لعب ويا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى منها باريس سان جيرمان وإيه سي ميلان وتشيلسي.

وعلى الرغم من أن ليبيريا، الدولة الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، تعد دولة غنية بالموارد الطبيعية الغنية، فإنها من أفقر الدول في العالم.

فبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، لدى الكثير من المواطنين الليبيريين مخاوف بشأن الفساد وبطء عملية محاسبة مرتكبي الجرائم خلال الحرب الأهلية.

وكان نحو 250 ألف شخص قد قتلوا في الفترة ما بين 1989 و 2003، في حين تم محاسبة عدد قليل من الأشخاص بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب.