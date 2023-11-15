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أعداد جريدة الشروق
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قطر تدين قصف إسرائيل محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة


نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 11:50 م

أدانت دولة قطر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي فـي محيط المستشفى الميداني الأردني فـي غـزة، الذي أدى إلى إصابة سبعة مـن كـوادره خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبـوا خـلال قصف إسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن هـذه الجريمة المدانة تمثـل حلقـة جديدة فـي سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف المستشفيات والأعيان المدنيـة، وخرقـا سـافراً للقوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعـة.

وعبرت الخارجية القطرية، عـن تضامـن دولـة قطـر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فـي كـل مـا تتخـذه مـن خطـوات سياسية وقانونية للتعامـل مـع هـذه الجريمـة الوحشية.

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