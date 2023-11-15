إزالة 75 حالة تعد خلال حملات مكبرة فى 5 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين جميع أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بنى مزار- مغاغة - سمالوط- ديرمواس - المنيا)، من إزالة 75 حالة تعد بالبناء المخالف، منها 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى (بنى على – شلقام) والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بقريتي (دهروط – شم) وحي شمال مدينة مغاغة.

وفى مركز سمالوط تم إزالة 9 حالات منها 3 حالات بقرية قلوصنا وردم 6 حالات بحي جنوب وشمال المدينة، وإزالة حالتى تعد بقريتى (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس، إلى جانب إزالة حالتي تعد بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.