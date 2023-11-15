قال جراح التجميل والترميم بمستشفى الشفاء الدكتور أحمد المقادمة، إن «دبابات الاحتلال تحيط المجمع من كل الاتجاهات»، مشيرًا إلى دوي صوت انفجار عنيف قبل قليل، لا يدري هل وقع داخل أم خارج أسوار المجمع.



وأضاف خلال مداخلة لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن «الوضع الصحي منهار جدًا داخل المجمع»، معقبًا: «لا ماء أو كهرباء أو أوكسجين لإجراء العمليات».



وذكر أنه لم يتمكن من إجراء عملية لطفل يعاني من الحروق أمس؛ لعدم توافر الأدوات والمستلزمات المطلوبة، مضيفا أن الطفل فقد حياته الأمر الذي أشعره بـ«العجز».



وأكمل: «الأطقم الطبية تقف عاجزة ولا تستطيع تقديم المساعدة الطبية للمرضى الموجودين بالمئات، في ظل عدم وجود ماء أو كهرباء أو أوكسجين».



ونفى وجود تعقيم للأدوات الجراحية أو نظافة شخصية للأطقم والنازحين، قائلًا إن «الوضع الصحي تفاقم سوءا مع استهداف الاحتلال للمجمع، منذ أمس».



وأكد أنه لا يستطيع إخراج رأسه من النافذة؛ لأن الأمر قد يعرضه للاستهداف إما من القناصة أو الدبابات، قائلا «الوضع الأمني خطير جدًا، خاصة أن إطلاق النار حطم النوافذ واخترق الجدران».