الصحة الفلسطينية: الأطفال الخُدج بالشفاء باتوا يواجهون الموت المحقق خلال الساعات المقبلة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، عن آخر تطورات الوضع في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «الحدث»، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاصر محيط مستشفى الشفاء، ويطلق الرصاص داخل الساحات، منوها بأن عمليات إطلاق النار تشتد في ساعات الليل بصورة أكبر من فترات الصباح، إضافة إلى استهداف كل ما يتحرك داخل ساحات الشفاء في الصباح، ومن ثم منع الكوادر الطبية والمرضى من الانتقال من مبنى إلى آخر.



وأشار إلى أن الأطفال الخدج ما زالوا لا يتلقون الرعاية الطبية المطلوبة حتى الآن، ولا زالت الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى عناية سريرية، إلى جانب المرضى المحتاجين لأي إجراءات صحية لإنقاذ حياتهم، مؤكدا عجز المستشفى والكوادر الطبية عن تقديم أي خدمات لهؤلاء المرضى لليوم الخامس على التوالي.



وأفاد بأن إجمالي 1500 فرد ما بين طواقم طبية ومرضى، وقرابة 5000 إلى 6000 نازحين من العائلات ما بين أطفال ونساء ومسنين، ولكن الوضع يزداد صعوبة بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، ومن ثم لا يدخله أي طعام ولا شربة ماء ولا دواء، وهناك مشكلة على مستوى الحالة البدنية والنفسية، نتيجة الاستهداف المركز من قوات الاحتلال.



وذكر أن الظروف القاسية التي تواجه مستشفى الشفاء وما تضمه من مرضى ونازحين ، قد تدفع باتجاه مزيد من الوفيات خلال الساعات المقبلة، منوها بأن الأطفال الخدج يواجهون الموت في أي لحظة، وجرى مطالبة المؤسسات الدولية كافة والدول وبشكل خاص مصر، لخروج هؤلاء الأطفال ولكن لم يحدث أي إجراء لخروجهم حتى الآن بعيدا عن قطاع غزة.