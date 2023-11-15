قال محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، إنّ الاحتلال يواصل إطباق الحصار على المجمع الذي تعرض للاقتحام في الثانية من فجر اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال استجوب عددا من أفراد الطواقم الطبية خلال اقتحامه مجمع الشفاء.

وأشار إلى أنه ليس لديه علم عما جرى الاستجواب بخصوصه، موضحا أن مصير هؤلاء المحقَّق معهم لا يزال مجهولا بين ما إذا كانوا تُركوا أم لا يزالون قيد احتجاز قوات الاحتلال.

ولفت إلى أنّه لم يتم التواصل معه من قِبل جيش الاحتلال منذ اقتحام المجمع الطبي، موضحا أنّ أقسام المجمع معزولة عن بعضها بحيث لا يمكن التواصل فيما بينها مُطلقا.

ولفت إلى أن التنقل بين الأقسام مستحيل بسبب انتشار قناصة الاحتلال، موضحا أنّ كل من هو موجود بقسم ما لا يمكنه لا الدخول ولا الخروج.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مرضى وجرحى، بينهم أطفال.