أسعار النفط تفشل في الاحتفاظ بمكاسبها المبكرة قبل صدور بيانات المخزون الأمريكي

فشلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في المحافظة على مكاسبها الصباحية وانهت التعاملات اليوم الثلاثاء دون تغيير تقريبا عن مستويات أمس، كرد فعل من جانب المتعاملين على إعلان وكالة الطاقة الدولية أن نقص الإمدادات في السوق العالمية سيكون أقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الحالي.

في الوقت نفسه أثرت بيانات إجمالي الناتج المحلي الضعيفة لمنطقة اليورو والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على أسعار النفط.

وبلغ سعر خام غرب تكساس لوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في ختام تعاملات اليوم 26ر78 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر الماضي وهو نفس مستواه في ختام تعاملات أمس.

يذكر أن سعر الخام ارتفع في التعاملات الصباحية إلى 77ر79 دولار للبرميل بعد تراجع العملة الأمريكية في الوقت الذي ساهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة الصادرة اليوم في تهدئة المخاوف من احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 02ر0 دولارا إلى 50ر82 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل بتغير طفيف عن مستوى أمس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري إنها تتوقع حدوث نقص في سوق الطاقة خلال الربع الأخير من العام الحالي، لكن هذا النقص سيكون أقل بنسبة 30% عن التوقعات السابقة ليصبح حوالي 900 ألف برميل يوميا.

وذكر تقرير الوكالة أن الطلب العالمي يواصل تجاوز التوقعات، في الوقت نفسه فنمو الإمدادات العالمية يتجاوز التوقعات بعد زاد الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل عن التوقعات".

ويترقب المتعاملون البيانات الإسبوعية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا عن مستويات مخزون النفط الخام للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.