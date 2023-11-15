مندوب مالطا بمجلس الأمن: مشروع قرارنا بشأن غزة فسحة للتنفس من هذا الكابوس

قالت مندوبة مالطا بمجلس الأمن، إن الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر؛ مقلقة إلى أقصى الحدود، مشيرة إلى سقوط أكثر من 4600 ضحية من الأطفال ومئات المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الخطر الداهم الذي يواجه المستشفيات وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي.
وأشارت خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة مساء الأربعاء، إلى معاناة المدنيين من الآثار المروعة نتيجة «النزاع المسلح» بحسب وصفها، والذي عرض حياة أكثر من مليون شخص نصفهم من الأطفال إلى التشرد، مذكرة باقتباس الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حينما قال «غزة أصبحت مقبرة للأطفال».
وتابعت: «هذا الاقتباس لا ينبغي أن يمر مرور الكرام»، متوجهة بالتحية إلى جميع موظفي الأمم المتحدة على جهودهم البطولية داخل قطاع غزة، موضحة أن مشروع قرار بلادها يسعى إلى إعادة الأمل في هذا التوقيت الصعب، قائلة: «هو بمثابة فسحة للتنفس في ظل هذا الكابوس داخل غزة».
وأضافت أن القانون يستهدف التركيز على معاناة الأطفال العالقين داخل قطاع غزة وكذلك المحتجزين لدى حماس، مشيرة إلى تركيز مشروع القرار على الأبعاد الإنسانية عبر محاولة مد الممرات الإنسانية داخل أنحاء القطاع لعدد من الأيام؛ بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات، إلى جانب وصول السلع الأساسية إلى الأطفال.
وذكرت أن المشروع يمكن من تسريع وتيرة عمليات الإنقاذ والإجلاء الطبي للمصابين والمرضى، مضيفة أن القرار يسمح بإطلاق سراح المحتجزين بأمان دون شروط؛ من أجل إنقاذ حياة البشر والأطفال وحماية الحياة المدنية.
ووافق مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام وتوسيع الممرات في أنحاء غزة تم تمريره بأغلبية 12 صوتا وامتناع أمريكا وروسيا وبريطانيا.