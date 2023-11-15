مندوب مالطا بمجلس الأمن: مشروع قرارنا بشأن غزة فسحة للتنفس من هذا الكابوس

قالت مندوبة مالطا بمجلس الأمن، إن الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر؛ مقلقة إلى أقصى ‏الحدود، مشيرة إلى سقوط أكثر من 4600 ضحية من الأطفال ومئات المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الخطر الداهم ‏الذي يواجه المستشفيات وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي.‏

وأشارت خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة مساء الأربعاء، إلى معاناة المدنيين من الآثار المروعة ‏نتيجة «النزاع المسلح» بحسب وصفها، والذي عرض حياة أكثر من مليون شخص نصفهم من الأطفال إلى ‏التشرد، مذكرة باقتباس الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي حينما قال «غزة أصبحت مقبرة للأطفال».

‏

وتابعت: «هذا الاقتباس لا ينبغي أن يمر مرور الكرام»، متوجهة بالتحية إلى جميع موظفي الأمم المتحدة على جهودهم ‏البطولية داخل قطاع غزة، موضحة أن مشروع قرار بلادها يسعى إلى إعادة الأمل في هذا التوقيت الصعب، قائلة: «هو ‏بمثابة فسحة للتنفس في ظل هذا الكابوس داخل غزة».‏

وأضافت أن القانون يستهدف التركيز على معاناة الأطفال العالقين داخل قطاع غزة وكذلك المحتجزين لدى حماس، مشيرة ‏إلى تركيز مشروع القرار على الأبعاد الإنسانية عبر محاولة مد الممرات الإنسانية داخل أنحاء القطاع لعدد من الأيام؛ بهدف ‏السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون معوقات، إلى جانب وصول السلع الأساسية إلى الأطفال.‏

وذكرت أن المشروع يمكن من تسريع وتيرة عمليات الإنقاذ والإجلاء الطبي للمصابين والمرضى، مضيفة أن القرار يسمح ‏بإطلاق سراح المحتجزين بأمان دون شروط؛ من أجل إنقاذ حياة البشر والأطفال وحماية الحياة المدنية.‏

ووافق مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار بشأن هدنة إنسانية لعدة أيام وتوسيع الممرات في أنحاء غزة تم تمريره ‏بأغلبية 12 صوتا وامتناع أمريكا وروسيا وبريطانيا.