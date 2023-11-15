قال المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، إن «الوضع الإنساني بالغ الصعوبة على كل المستويات في غزة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «كما تعلمون كثر الكلام عن أعداد الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا، أيًا كان العدد فهو مؤثر بالنسبة لي ولحكومتي، لأن العدد كبير جدًا».

واستطرد: «لقد أوضحنا بما لا يدع مجالًا للشك أن الطريقة التي تتم بها هذه الحملة شديدة الصعوبة في تلك المنطقة الحضرية، يجب أن تكون حذرة وتحترم المدنيين قدر الإمكان، والمدنيين الأبرياء في أماكن تلقي الخدمات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات».

وأشار إلى أن «صعوبة الحملة لا تكمن فقط في البيئة المدنية، ولكن لأن حماس لمدة 15 عامًا حددت مواقع منشآتها الخاصة ومراكز قياداتها ومواقع أنفاقها، داخل وتحت وحول المواقع المدنية وخاصة الإنسانية».

ولفت إلى أن «حماس فعلت ذلك بشكل متعمد»، مضيفًا: «يجب أن نكون واضحين على إسرائيل أن تتوخى الحذر قدر المستطاع ومازال عليها القيام بالمزيد في هذا الصدد، عدد الشهداء والجرحى يرتفع للغاية ومؤلم جدًا».

وأكمل: «لكن في الوقت ذاته علينا أن نفهم لماذا أصبح من الصعب للغاية تجنب وقوع تلك الخسائر؛ لأن هذا ما أرادته حماس لحماية مقاتليها وحماية مراكز قيادتها على حساب أرواح الفلسطينيين، حماس لا ولم تهتم أبدأ بهذه الأرواح»، بحسب تعبيره.