الرئيس الجزائري يحذر الحكومة من تبذير المال العام

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة، باليقظة والحذر من تبذير المال العام، داعيا إياها لاعتماد السرعة القصوى في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون، خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حذر الحكومة أيضا من " استهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج".



وأضاف ذات المصدر أن تبون، شدد على " وجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تُجسد أو تأخر تنفيذها". كما "حث أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري".



ونوه تبون، إلى "إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة نصب أعين الحكومة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرا لحياتهم".



وأبرز الرئيس الجزائري ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة، مع تكريس قيمة العمل بشكل أكبر، والحفاظ على المهن والحرف الصغيرة، كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل، إلى جانب رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.