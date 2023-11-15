البيت الأبيض: بايدن وشي سيناقشان مكافحة تهريب المخدرات إلى أمريكا

قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة خلال اجتماعهما المقرر عقده في كاليفورنيا اليوم الأربعاء.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن المخدرات غير المشروعة التي تأتي من الصين ستكون على قائمة الأشياء التي سيناقشها الرئيسان في اجتماع مقرر عقده اليوم على هامش قمة المجموعة الاقتصادية لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأضاف سوليفان "نعتقد أن هناك مجالات تتداخل فيها مصالحنا، مثل جهودنا لمكافحة تجارة مخدر الفنتانيل غير المشروعة".

وقال سوليفان "نأمل أن نرى بعض التقدم بشأن هذه القضية في الأسبوع المقبل، مما يمكن أن يفتح الباب أمام مزيد من التعاون في قضايا أخرى".

وتتهم الحكومة الأمريكية الصين بأنها مساهم رئيسي في انتشار المخدرات في البلاد من خلال إنتاج مخدر الفنتانيل، الذي يتم تهريبه بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة.

والفينتانيل مادة أفيونية اصطناعية أقوى 50 مرة من الهيروين، وقد أدت إلى أزمة مخدرات مدمرة في البلاد. ووفقا للحكومة الأمريكية، أصبح مخدر الفنتانيل الآن السبب الرئيسي للوفاة على مستوى البلاد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون جراء جرعات زائدة من الفنتانيل في السنوات الأخيرة. وتشير السلطات الأمريكية بأصابع الاتهام إلى بكين، مدعية أن نسبة كبيرة من الفنتانيل أو مكوناته، التي يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة عبر العصابات المكسيكية، تأتي من الصين.

ونفت بكين هذه الاتهامات، مدعية أن الصين لديها سياسة مخدرات تعتبر الأكثر صرامة في العالم.

وإذا تمكن بايدن من إقناع شي بتقديم تنازلات بشأن هذه القضية، فسيكون ذلك مهما بشكل خاص بالنسبة له على مستوى السياسة الداخلية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في غضون عام.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى سان فرانسيسكو لحضور قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بينج سيحضر كذلك خلال زيارته للولايات المتحدة اجتماع قمة المجموعة الاقتصادية لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).