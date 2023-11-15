طبيب بمستشفى الشفاء: الجرافات الإسرائيلية تقتحم المجمع من المدخل الجنوبي

قال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء أحمد المخللاتي، إن الجرافات الإسرائيلية اقتحمت قبل نصف ساعة من الآن، المجمع من المدخل الجنوبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن الجرافات جرفت المدخل وتم تحطيم كل السيارات الموجودة وتجميعها في محاولة لفتح الطريق أمام الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكر أن «الجرافات تواصل الدخول والخروج من المدخل الجنوبي للمجمع»، قائلًا إن «إطلاق نار كثيف يرافق عمليات الاقتحام المتواصلة حتى اللحظة من الاحتلال».

وأوضح أن «الهدوء ساد لبعض الوقت في المجمع، قبل أن تدخل الجرافات إلى المكان»، معربّا عن تخوفه من إعادة الاقتحام للمجمع بنفس الطريقة الهمجية العنيفة التي حدثت، فجر الأربعاء.

ورجح استخدام الاحتلال لأسلحة خفيفة وثقيلة وقذائف من الدبابات، مضيفًا أن المشرحة الرئيسية للمستشفى تقع على يمين المدخل، وعلى يساره قسم النساء والولادة الذي توقف عن العمل جراء القصف المتكرر، على مدار الأيام الماضية.