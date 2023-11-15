بوينج تفوز بعقد لبيع 31 طائرة إلى الخطوط الجوية الإثيوبية

عززت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تفوقها على منافستها الأوروبية أيرباص بعد حصولها على عقد لبيع 31 طائرة لشركة إثيوبيان أير الإثيوبية.

وأعلنت بوينج وشركة الطيران الإثيوبية عن الصفقة التي تضم 20 طائرة طرز بوينج 737-8، و11 طائرة طراز بوينج 787-9 دريملاينر، مع إمكانية شراء حتى 67 طائرة بنفس الشروط.

وقال ميسفين تاسيو بيكلي الرئيس التنفيذي لشركة إثيوبيان أير في مؤتمر صحفي على هامش معرض دبي الدولي للطيران، إن الشركة ستواصل تنمية أسطولها الجوي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "لدينا خطة نمو تتطلب منا شراء المزيد من الطائرات... رؤيتنا هي أنه بحلول 2035 سنكون بين أكبر 20 شركة طيران في العالم".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن اليوم لم يكن نجاحا تماما بالنسبة لأيرباص التي حصلت على عقد من شركة مصر للطيران لشراء 10 طائرات طراز أيه 350-900، في حين واجهت انتقادات قوية من تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، الذي قال إن الطائرات طراز أيه 350-1000 لم تحقق متطلباته الفنية لآن المحرك يحتاج إلى عمليات صيانة كثيرة.

ولذلك فإنه لن يتعاقد على شراء طائرات هذا الطراز حتى يتم تحديث المحرك وتحسين مواصفاته.