شرطة برلين تستعد لزيارة أردوغان بعد غد الجمعة

تستعد شرطة برلين لعملية كبرى خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي الجمعة والسبت ، حيث من المتوقع أن يتم تنظيم مظاهرة موالية للأكراد خلال مباراة كرة قدم بين المنتخبين الألماني والتركي.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة عن زيارة أردوغان يوم الجمعة، أنه ستكون هناك "قيود صارمة على حركة المرور في المدينة".

ولم تعلن الشرطة عن الطريق الذي سيسلكه موكب الرئيس التركي من المطار إلى الحي الحكومي وطريق العودة؛ لأسباب أمنية.

ورغم عدم إعلان هذا رسميا، إلا أن زيارة أردوغان للحي الحكومي سيرافقها مستوى مرتفع للغاية من الإجراءات الأمنية، كما كان الوضع أثناء زيارته السابقة إلى برلين.

وقالت المتحدثة: "إن شرطة برلين متمرسة في التعامل مع المواقف العملياتية المركبة، بما في ذلك زيارات حكام الدول".

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بالرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس بعد ظهر الجمعة.

ومن المتوقع أن تصدر الشرطة أمرا في الحي الحكومي يوم الجمعة بحظر صف السيارات والدراجات الهوائية.

ولم يتبين بعد ما إذا كانت الإجراءات ستشمل تمركز قناصة على أسطح البنايات أوالقيام بعمليات بحث بالاستعانة بالكلاب البوليسية عن المتفجرات أوما إذا كان سيتم السماح بإبحار القوارب في نهر شبري وإغلاق المجال الجوي بالمنطقة، كما كان الوضع في زيارة الدولة السابقة التي قام به أردوغان في 2018.