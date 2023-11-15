قال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن سعر السجائر الكليوباترا للمستهلك بعد الزيادة الضريبة الأخيرة 27 جنيها، مدينا سلوكيات بعض التجار إزاء حجب السجائر؛ بهدف افتعال أزمة ورفع أسعارها بشكل مبالغ.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة "ON E" مساء الثلاثاء، أن يشهد السوق انفراجة قريبة، لا سيما بعد توقف بعض الشركات مؤقتا خلال الأيام الماضية؛ من أجل تحديد الأسعار الجديدة بعد الزيادة الضريبية.

وناشد التجار بضرورة إتاحة المنتج للعرض أمام المستهلك وتجنب حجبه، لا سيما في ظل زيادة الشركة الإنتاج على مدار الأيام الماضية، لافتا كذلك إلى ارتفاع معدل الطلب؛ نتيجة تخوف المدخن من استمرار الأزمة الحالية.

وتابع: "خلال الأيام الأربعة المقبلة على أقصى تقدير ستتم تغطية السوق من جميع أنواع السجائر لكل الشركات" مشيرا إلى استحواذ الشركة على 70% من إجمالي سوق السجائر المحلى في حين تمثل الشركات الأجنبية 30%.

ونوه أن صفقة شراء إحدى الشركات الخليجية حصة من الشرقية للدخان لا تزال في طور التنفيذ، متوقعا الانتهاء من الصفقة خلال الأيام العشرة المقبلة على أقصى تقدير.