 بوروسيا دورتموند يرد على شائعات اقتراب بيع جوليان براندت - بوابة الشروق
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بوروسيا دورتموند يرد على شائعات اقتراب بيع جوليان براندت

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 12:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 12:51 م

أعلن سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط جوليان براندت ليس للبيع، وذلك وسط شائعات ترددت حول إمكانية انتقاله.

وقال كيل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية :"لم نمدد عقده في أبريل الماضي حتى 2026 من أجل لا شيء. إنه جزء مهم للغاية من فريقنا. لهذا فانتقاله ليس مطروحا على الإطلاق."

وحامت الشائعات مؤخرا حول رغبة أرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين في التعاقد مع براندت، وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن دورتموند قد يتلقى عروضا تفوق قيمتها 50 مليون يورو (3ر54 مليون دولار) للتعاقد مع براندت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان براندت قد انتقل من ليفركوزن إلى دورتموند في عام 2019 مقابل 25 مليون يورو.

وفي الموسم الحالي، يعد براندت واحدا من أفضل عناصر الفريق الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش.


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