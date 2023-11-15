تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي، في إطار بدء العد التنازلي لافتتاحه؛ لتكون حلقة سمك حضارية، وسياحية تليق بعروس البحر المتوسط.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.



وأكد المحافظ أن مشروع تطوير حلقة السمك سيكون نقلة نوعية للمنطقة بالكامل، مضيفًا أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر وافتتاح المتحف اليوناني الروماني، وتطوير شارع النبي دانيال ومشروع تطوير حلقة السمك، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تجريها الدولة على أرض الإسكندرية ستضعها بقوة على خريطة السياحة.



وأعلن الشريف، أنه من المقرر خلال شهرين إنهاء المبنى الجديد لكي يتم نقل جميع التجار إليه، ثم الانتقال إلى تطوير المبنى التراثي الذي سيظل على شكله القديم والمدرج في مجلد التراث، والذي سيتم تخصيصه لإنشاء المطاعم.



ووجه المحافظ، الشكر للمهندسين القائمين على المشروع من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية على مجهوداتهم الكبيرة لكي تظهر حلقة السمك بهذا الشكل الذي يليق بالمدينة.



وأشار إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الشكل التراثي للحلقة القديمة التي تم إنشاؤها عام 1834، في عهد محمد علي.