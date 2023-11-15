 أردوغان: بروتوكول انضمام السويد للناتو قيد الدراسة في البرلمان - بوابة الشروق
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أردوغان: بروتوكول انضمام السويد للناتو قيد الدراسة في البرلمان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 4:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 4:07 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون المتعلق ببروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قيد الدراسة في اللجنة المختصة بالبرلمان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وردا على عدم اتخاذ السويد خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، أفاد أردوغان، في رده على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية أمام البرلمان بالعاصمة أنقرة، بأن اللجنة الخارجية بالبرلمان التركي تتابع ما تقوم به السويد.

وكانت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، استضافت اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، في منتصف يوليو الماضي.

وعقب الاجتماع، أكد بيان ثلاثي، أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

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