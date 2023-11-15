أوكرانيا تخفض تكاليف التأمين على السفن التي تدخل موانئ البحر الأسود

خفضت أوكرانيا أقساط التأمين على السفن التي ترسو في موانئ البحر الأسود، على الرغم من الحرب الروسية المستمرة والخطر الذي تتعرض له السفن التي تحاول العبور.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن الخطوة التي اتخذت اليوم الأربعاء، تمت مع شركات التأمين البريطانية، ومن المنتظر أن تدعم صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إنه كانت هناك تغطية لخطر الحرب بقيمة 50 مليون دولار لكل سفينة، بالإضافة إلى 50 مليون أخرى للحماية وتأمين المسئولية تضاف لكل رحلة إلى أوكرانيا.

ويضمن بنكا "أوكريكسمبنك" و"أوكرجازبنك" الحكوميان الأوكرانيان المبالغ، بينما توفر شركتا إعادة التأمين البريطانيتان "مارش مكلينان" و"لويدز أوف لندن" التغطية، ويشارك بنك "دي زد" الألماني أيضا في الاتفاقية.

وتكافح أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، لتصدير منتجاتها الزراعية من الطريق المفضل لديها عبر البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال جون دويل الرئيس التنفيذي لشركة "مارش مكلينان" في بيان، إن "إطلاق هذا التسهيل التأميني سيفيد بشكل خاص الدول النامية التي تشتري الكثير من الحبوب الأوكرانية، كما سيساعد جهود التعافي وإعادة الأعمار الأوكرانية في المستقبل".

ويُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في شهر يوليو الماضي وقف تنفيذ اتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبررا ذلك بأن العقوبات الغربية على بلاده تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وكان قد تم التوصل في عام 2022 إلى الاتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة؛ لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد أن أغلقت روسيا جميع الموانئ على البحر الأسود، في إطار الحرب بينها وبين أوكرانيا.