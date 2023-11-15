عبد السند يمامة: خرجت من تأسيسية الدستور 2012 بعد تشكيلها من الإخوان وأيمن نور

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراته ومرافعاته.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه جرى اختياره ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، مؤكدا أنه قدم نظرة موضوعية آنذاك، وأصدر كتاباً بعنوان: «المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية».

ولفت إلى أنه قدم كتابه لأعضاء لجنة وضع الدستور، والذي تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، منوها بأنه أصدر منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.

وأشار إلى أن لديه نظرة نقدية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014، لأنه خرج عن التراث، مضيفا أنه في الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه وخرج من اللجنة، فشُكلت على غير اللائحة.

وذكر أنه تقدم بدعوة خاصم فيها كلا من رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية لوضع الدستور.