إزالة تعديات وإيقاف أعمال بدون ترخيص في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبه، أشار اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال تعديل محل تجاري بدون ترخيص بـ "شارع الجلاء" بالمدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أن الوحدة المحلية رصدت أعمال بناء مخالف بالدور الـ12 بشارع المشاية بحي غرب المدينة، حيثُ تم إزالة المخالفة والتحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد رئيس المركز، استمرار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كل أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.