مسئول عراقي: نسعى لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها

صرح رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، بأن انتخابات مجالس المحافظات، التي ستجرى في 18 من الشهر المقبل، ستكون مفصلية لتشكيل حكومات محلية حديدة ومنتخبة.



وقال الدكتور علي الشكري في كلمة بافتتاح مؤتمر دور الإعلام في تعزيز المشاركة في الانتخابات، إن "هذه الإنتخابات مفصلية وتأتي لأول مرة بعد إجراء أخر انتخابات لمجالس المحافظات غير المنتظمة قبل 10 سنوات عام2013".



وأضاف الشكري: "نسعى إلى بذل المزيد من الجهود لإجراء هذه الانتخابات في موعدها لضمان الحريات الأساسية وحرية التعبير وتعزيز المشاركة كونها تعد من أبرز أشكال الديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب".



وحث الشكري "وسائل الإعلام على توجيه الناخبين لترسيخ ثقافة الانتخابات وقبول نتائجها".



ويعد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أبرز الغائبين عن هذه الانتخابات ودعا إتباعه إلى مقاطعتها وعدم المشاركة فيها.



كما تأتي هذه الانتخابات في خضم ظروف سياسية جديدة أفرزها قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي لثبوت التورط في قضية تزوير وإعلان ثلاثة من الوزراء التابعين له ونواب كتلة تقدم بالانسحاب من السلطة التشريعية والبرلمانية وهو مايؤشر عن عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.