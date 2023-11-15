جامعة بني سويف التكنولوجية تبحث التعاون مع مركز فكرتك شركتك

استقبل الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال، والدكتور أحمد الحلفاوي مدير عام ريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" لبحث التعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال.

تناول اللقاء مناقشة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر والذي يتم تنفيذه عبر توفير المعلومات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة والمصممة خصيصًا لرواد الأعمال، وتقوم بتنفيذه الإدارة المركزية لريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" برعاية بنك التنمية الإفريقي.



كما تناول اللقاء استعراض الخدمات اللتى يقدمها مركز "فكرتك شركتك" والتي تتضمن برامج التوعية وورش العمل للشباب لتحفيزهم على التفكير بطريقة إبداعية لتحويل افكارهم إلى مشروعات، بالإضافة إلى جلسات التوجيه والإرشاد في تطوير الأعمال لأصحاب الأفكار والشركات الناشئة.

وأكد الدكتور جان أن ريادة الأعمال أحد توجهات الدولة للمساهمة فى تحقيق التنمية، حيث تسعى الجامعة دائمًا إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم لطلابها وتحرص على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والعمل على تضييق الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل وتمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية لريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" مركزًا حكوميًا متخصصًا في دعم رواد الأعمال في مصر، ويستهدف أصحاب الأفكار الابتكارية ورواد الأعمال، شباب الجامعات وحديثي التخرج، والمستثمرين الصغار من خلال الشركات الناشئة في المراحل الأولية والشركات في مراحل النمو والتوسع.