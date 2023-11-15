تزامنا مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة، أبدى البيت الأبيض موقفا يمكن وصفه بـ"المتردد" تجاه هذه العملية الإسرائيلية، على الرغم من سابقة توفير غطاء سياسي للاقتحام، بحسب تقدير المقاومة الفلسطينية.

حيث نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أنه "يتوجب على الجميع حماية المستشفيات والمرضى" وأن الإدارة الأمريكية "لا تؤيد قصف مستشفى الشفاء من الجو، ولا ترغب في رؤية قتال داخل المستشفى".

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ناقش نتنياهو حول احتمالات إطلاق سراح المحتجزين ومنهم بعض من أصحاب الجنسية الأمريكية، بعد اقتحام مستشفى الشفاء، ملمحا إلى احتمالية استخدام المستشفى كمقر لإخفاء المحتجزين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه اطلع على معلومات تؤكد استخدام حماس لمستشفى الشفاء.

وحملت حركة حماس بايدن المسئولية عن أي خروقات تحدث في مستشفى الشفاء بعد اقتحامها بسبب توفير واشنطن غطاء سياسيا لهذه الخطوة من إسرائيل.